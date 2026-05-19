В Джебел отбелязаха 37-годишнината от протестите срещу тоталитарния режим

37-годишнината от протестите срещу тоталитарния режим бяха отбелязани в Джебел. На 19 май през 1989 година хиляди се стичат в центъра на родопския град, за да протестират срещу т. нар. "възродителен процес". Комунистическият режим потушава вълненията, станали известни като Майските събития, а малко след тях българските власти отварят границата с Турция, към която тръгвах хиляди български турци.

"19 май е ден, в който свободата получи своето истинско име - демокрацията, а общността - своя глас. На този ден изразяваме признателност към всички репресирани, организатори и участници в мирните протести срещу погазването на човешките права в България", заяви кметът на община Джебел Неджми Али пред стотици жители и гости на града, дошли да отбележат годишнината. Тук бяха също заместник председателят на Народното събрание Айтен Сабри, областният управител Бисер Николов, посланикът на Турция у нас Мехмет Саит Уянък, депутати от ДПС, репресирани от тоталитарния режим, кметове на български и турски общини, представители на изселнически организации.