"Възраждане": Новото мнозинство работи също като старото

"Прогресивна България" е напът да наруши принципа на парламентарна демокрация, който е основен в работата на Народното събрание. Новото мнозинство работи също като старото.

Това каза зам.-шефът на парламентарната група на "Възраждане" Петър Петров за промените, които "Прогресивна България" внесе за разглеждане за Правилника за работата на 52-то Народно събрание.

"Отпада възможността за изискване на информация и документи, както и срокът от 14 дни за отговор на парламентарни въпроси към министрите. ПБ премахва възможността за контрол върху членове на Министерски съвет при евентуална липса на отговори от народни представители, особено като имаме практика на недопускане на питания", каза още Петров и показа негово питане, внесено към премиера Румен Радев, което е било недопуснато.

"От "Възраждане" сме силно притеснени, че контрола върху изпълнителната власт с тези промени, ще го направят изключително труден", заяви Петров и допълни, че от "Възраждане" са внесли 2312 въпроса към министри през последните 5 парламента, в които са участвали.

"Скъсяват се 3 пъти минималните срокове за разглеждане на законопроекти в комисии и в зала. Това правиха ГЕРБ и ДПС, спешно внасяха без доклади в пленарната зала предложения. Така се губеше възможността да бъдат внесени становища", обясни депутатът от "Възраждане".

"Законопроектите по една и съща материя вече няма да се разглеждат заедно, а това е инструмент на опозицията да може да придвижи свои законопроекти, сега ще бъдат оставяни на трупчета и това е гарантирано", категоричен бе Петър Петров. И припомни, че ПБ предлагат и двойно намаляване на времето за изказвания и всички други процедури.

"Парламентът е институция за говорене и обсъждане, няма как в 1 минута да мотивирате процедура, в 2 минути да направите реплика и в 3 - да направите изказване, особено ако то е свързано с няколко параграфа", обясни Петров.

"Абсурдно е предложението за забраняваме на реплика за несъгласие към член на същата парламентарна група. Тоест един народен представител не може да има свое мнение. Това цели да се заглуши гласът на опозицията", каза той.

"Всеки депутат трябва да има възможност да заяви своето мнение. Ако обаче е изчерпал възможността си за изказвания, и има възможност само за реплика, трябва да може да го използва", категоричен бе Петров.

"Председателят на НС може без председателски съвет, който от Възраждане предложихме в миналото Народно събрание, да внася колкото си иска извънредни точки, това го гледахме в парламента на сглобката. Тази порочна практика на ГЕРБ и ДПС се възстановява от страна на "Прогресивна България", допълни депутатът.

"Един от вносителите на тези предложения, Петър Витанов, през 2017 г. като част от БСП внася предложение за създаване на временна комисия. Тогава за него не е било никакъв проблем той и още 13 депутати да внесат искане за създаване на временна комисия. Сега е претърпял пълен катарзис", коментира той ограничаването на възможността за предлагане на образуване на временни комисии. С предложенията на ПБ искания за образуване на временни комисии ще могат да се внасят само с 48 подписа от депутатите.

"Това си е политика на правителството, дали ще предложи да не се актуализират заплатите на депутатите на 4 месеца и да не бъдат обвързани със средната работна заплата за страната", коментира Петров изявлението на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, че депутатите трябва да вземат решение дали заплатите им да бъдат обвързани от средната за страната.

"Не съм видял особена разлика в доходите, които се получават. За мен е безмислено. Ако депутатите вземат решение да не се индексират заплатите, аз ще го подкрепя. Мисля, че и моята парламентарна група ще го подкрепи", допълни Петров.