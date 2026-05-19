Ученици от Велико Търново участваха в експеримент с елементарни частици в ЦЕРН

30 ученици от две великотърновски гимназии посетиха посетиха ЦЕРН - европейската организация за ядрени изследвания. До най-голямата в света лаборатория по физика на елементарните частици, която се намира край Женева, Швейцария заедно със своите учители Деница Трифонова и Цветелина Балъкова пътуваха възпитаници на Гимназията по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" и Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров".

Групата бе посрещната от българския учен и ИТ специалист д-р Иван Глушков. Той им разказа за иновациите в областта на физиката и новостите в търсенето на антиматерия, използването на елементарните частици в медицината за борба с туморни клетки. Заедно с него и други учени, работещи там като Антон Димитров, Димитър Маринов, Елтън Шумка и Mick Storr, учениците посетиха някои от детекторите и ускорителите на големия адронен колайдер – CMS, LINAC, LEIR, AMS-02, контролния и компютърен център на ЦЕРН. Спуснаха се на 100 метра под земята в детектора CMS, посетиха "Science Gateway", където разгледаха изложбената и музейната част. Младежите посветиха няколко часа на лабораторни изследвания и участваха в експеримент с откриване на елементарни частици „Claud chamber", разказват предопавателите им.