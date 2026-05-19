БАБХ затвори кланица в Джебел заради лоша хигиена

СНИМКА: БАБХ

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори месодобивно предприятие в град Джебел заради сериозни нарушения на хигиенните и технологичните изисквания.

При проверка инспекторите на Агенцията са установили лоша хигиена в кланичната зала, производствените помещения и част от оборудването. Констатирани са повредени подови настилки и стени, корозия по част от съоръженията, липса на дезинфекция и други. По време на производствения процес в кланичната зала не са били използвани задължителните уреди за стерилизация. Откритите на място 702 кг месо ще бъдат насочени за термична обработка.

В помещенията за преработка на дружеството са разкрити над 800 кг храни без необходимата маркировка и проследимост, сред които замразени суровини за месни продукти, пилешко месо и колаген. Количествата ще бъдат унищожени.

Инспекторите са констатирали и неправилно съхранение на животински отпадъци в помещение за обработка на месо.

Дейността на кланицата е спряна до отстраняване на несъответствията, а компанията ще получи задължителни предписания и акт за административно нарушение.

