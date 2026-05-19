Двама задигнаха 100 000 евро от каса на автокъща в Банкя, похарчиха ги за дрога и връщане на заеми (снимка)

Двама бандити с общо 83 криминални регистрации задигнаха 100 000 евро от каса на автокъща в Банкя и успяха да ги похарчат за дрога и връщане на заеми, преди да ги хванат. Това стана ясно от брифинг на СДВР и Софийската районна прокуратура.

Кражбата станала на 29 април. Двамата се пострадали да не ги хванат. Изхвърлили дрехите, с които били по време на обира. Опитали и да заличат следите си, разказа ?Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура. След разпити на свидетели и гледане на видеокамери, двамата бандити били задържани на 15 май. Те са добре познати на СДВР. Единият мъж - на 38 години, има 76 криминални регистрации и няколко присъди. Партньорът му - на 31 години, е със 7 криминални регистрации, обясни зам. шефът на СДВР Кристиан Тонев. И разказа, че въпреки бързото задържане, двамата вече са успели да похарчат пари за наркотици и погасяване на борчове.

Двамата са обвинени за кражба при опасен рецидив и могат да получат от 3 до 15 години затвор.