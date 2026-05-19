5 КПП-та за празнуването на победата на Дара в София довечера

5 КПП-та ще има за празненствата в София по повод победата на Дара на "Евровизия. Оттам ще бъдат допускани желаещите да отидат на честването, съобщи Иван Георгиев, началник сектор „Масови мероприятия" при Столичната дирекция на вътрешните работи. Събитието е планувано за 18 часа на площад „Княз Александър I" в София и ще е концерт и парти, а организатори са Столичната община и БНТ н.

Всеки желаещ да отиде, може да влезе след 16 часа. Преди това ще има проверка от баретите, които ще огледат района. Движението се спира в 15м30 часа.

КПП-тата ще бъдат между сградата на Българска народна банка и на Народно събрание, от двете страни на Националната художествена галерия, до Природонаучния музей и на „Княз Александър I" между Градската градина и Българска народна банка.

От полицията призоваха желаещите да присъстват на събитието да не носят със себе стъклени бутилки, пиротехнически изделия, хладни и огнестрелни оръжия.