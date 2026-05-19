Изложба по програма „Киберзащитници" информира деца и родители за рисковете в интернет

Във фоайето на Доходното здание днес бе открита изложба, посветена на безопасното поведение на децата в онлайн среда и превенцията на кибертормоза. Инициативата е на Българската академия за сигурност и се осъществява с подкрепата на Община Русе. Представени са близо 50 специално разработени картинки препоръки, които имат за цел да насърчат дигиталната грамотност, отговорното поведение в интернет и активния диалог между деца, родители и образователни институции по темата за онлайн сигурността. Гости на откриването бяха заместник-кметът Енчо Енчев, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, председателят на Българска академия за сигурност проф. Бронфенбренер, директорът на дирекция „Обществен ред, сигурност и защита на потребителите" Георги Игнатов, както и представители на съдебната система в Русе.

„В последните години интернет и социалните мрежи се превърнаха в естествена част от ежедневието на младите хора. Но наред с възможностите за развитие и достъп до информация онлайн пространството крие и сериозни рискове, които изискват навременна реакция, информираност и активна превенция. Именно подобни инициативи имат особена стойност, защото съчетават експертен подход, практически насоки и ангажираност към най-уязвимите групи в обществото", заяви заместник-кметът Енчев.

От своя страна д-р Росица Георгиева акцентира върху рисковете и заплахите, дебнещи в интернет. По думите й родителите и институциите следва да положат необходимите грижи, за да дадат знания на подрастващите как да се предпазят в киберпространството, защото „инвестицията в сигурността на децата днес е инвестиция в обществото утре".

Таблата са разработени от специалисти в областта на националната и киберсигурността със съдействието на детски психолози. Всяка от тях поставя фокус върху конкретна тема или ситуация, свързана с поведението в онлайн среда, като предоставя лесни и достъпни насоки за безопасно използване на интернет. Една част от материалите са предназначени специално за родители и акцентират върху тяхната роля в изграждането на

безопасни онлайн навици и разпознаването на рисковете в интернет пространството.

Експозицията, която може да бъде разгледана до 26 май, е част от програма „Киберзащитници", създадена с цел да повиши информираността на обществото и да подпомогне превенцията на кибертормоза сред децата.