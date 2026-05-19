Започва асфалтирането на основна улица във Велико Търново, в ремонт от август м.г.

От 20 май започва асфалтирането на улица „Мармарлийска" във Велико Търново. Във времето до 23 май ще се полагат първи и втори пласт в участъка от кръстовището с улица „Козлодуй" до пресечката с улица „Любен Каравелов". Във всеки от дните тази част на „Мармарлийска" ще е затворена за движение от 9:30 до 18 ч., включително и подходите от улиците „Козлодуй", „Вела Благоева" и „Любен Каравелов", информира във хейсбук профила си кметът Даниел Панов.

От 23 май, както и през следващата седмица, ще се полага третият износващ асфалтов пласт по цялата улица „Мармарлийска". Ще се работи от южния вход на улицата – кръстовището с „Магистрална", в посока север – кръстовището с ул. „Любен Каравелов". В дните, в които се асфалтира, автомобилният достъп ще е ограничен в периода от 9:30 до 18 ч. Машините няма да работят единствено в почивните 24 и 25 май.

Графикът може да претърпи изменения в зависимост от настъпването на неблагоприятни климатични условия, уточнява Панов