Седем се борят за кмет на столичния район "Средец"

Седем кандидати ще се борят за кмет на столичния район "Средец" на частичните избори на 14 юни. Срокът за регистрация на кандидатите в Общинската избирателна комисия в София изтече в 17 ч днес.

До частичните местни избори в "Средец" се стигна, след като избрания за втори мандат районен кмет Трайчо Трайков напусна поста, за да стане служебен министър на енергетиката в кабинета на Андрей Гюров. Сега Трайков отново се кандидатира за поста от ПП-ДБ и иска да довърши мандата. В пост във фейсбук, с който обяви кандидатурата си, той написа, че "през цялото време си превъртах и общинските теми през главата и се радвах на напредъка по започнатите неща".

"Сега се връщам да си довърша мандата с нови сили - ако, разбира се, вие решите така. Законът изисква да се мине през избори, а за късмет има насрочени такива частични за цяла България, сравнително скоро", каза още Трайков.

БСП - ОЛ пък издига д-р Пламена Заячка.

"На 14 юни ни предстоят избори в центъра на София. Повечето политически партии като че ли ги неглижират, с което неглижират и хората, които живеят тук. За нас от БСП - ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА основна задача на една партия е да осигурява възможност за избор. Това е истинската демокрация и затова представяме алтернатива на досегашния кмет на район "Средец", а именно Пламена Заячка", коментира лидерът на БСП Крум Зарков.

Заячка е доктор по културология, специалист по културното наследство, експерт към ЮНЕСКО. Била е съветник в Министерството на туризма, работила е към Министерството на културата и Министерството на икономиката.

"Въпреки че изборите са частични, аз вярвам, че отговорността не е частична и жителите на район "Средец" не заслужават частично отношение. "Средец" е сърцето на София с богат дух, богата история, култура и с огромно обществено значение не само за столицата ни, но и за страната.", заяви д-р Заячка.

Кандидати издигат Български съюз за директна демокрация - лидера на формацията Георги Неделчев, който е инженер - икономист, "Свобода" - водещият на предаване в "Евроком" Иван Търпоманов, "България Може" - инж. Кирил Нешев, "Възраждане" - Веселина Таскова, която е била кандидат за депутат на предсрочните парламентарни избори на 19 април.

За участие в частичния вот бе регистриран и инициативен комитет за издигането на независимия кандидат Венцислав Банчев.