ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран заплаши да отвори нови фронтове, ако САЩ подн...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22879272 www.24chasa.bg

ГДБОП хвана мъж, писал на малолетни момичета, за да ги снима голи

1264
Част от откритите файлове с детско порно СНИМКА: МВР

40-годишен мъж, писал от фалшиви профили на малолетни момичета, за да ги снима голи, е бил арестуван при акция на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП. Това съобщиха от МВР.

Той е бил задържан на 13 май в област Пловдив. За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили, чрез които под чужда самоличност в различни онлайн приложения е инициирал контакти с малолетни момичета с цел създаването на материали с порнографско съдържание, пишат от МВР. Съдът го е оставил в ареста.

Ден по-рано 56-годишен мъж е арестуван на територията на област Плевен. Той държал в компютъра си порно с малолетни момичета и момчета. По време на проведените процесуално-следствени действия на адреса на задържания е установено, че в реално време е разпространявал в мрежата файлове със сексуално насилие над деца. При първоначален преглед на лаптопа му е установено наличието на над 30 000 файла с видео и изображения, представляващи злоупотреба с деца, а на иззетия харддиск съхранява над 5 терабайта материали с подобно съдържание с деца на възраст до 10–12 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура – Плевен задържането му е продължено на 72 часа, а по-късно спрямо него е наложена и постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Мъжът, задържан в Пловдив, писал на малолетни момичета.
Мъжът, задържан в Пловдив, писал на малолетни момичета.

Част от откритите файлове с детско порно СНИМКА: МВР
Мъжът, задържан в Пловдив, писал на малолетни момичета.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)