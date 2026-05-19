ГДБОП хвана мъж, писал на малолетни момичета, за да ги снима голи

40-годишен мъж, писал от фалшиви профили на малолетни момичета, за да ги снима голи, е бил арестуван при акция на дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП. Това съобщиха от МВР.

Той е бил задържан на 13 май в област Пловдив. За него е установено, че е регистрирал фалшиви профили, чрез които под чужда самоличност в различни онлайн приложения е инициирал контакти с малолетни момичета с цел създаването на материали с порнографско съдържание, пишат от МВР. Съдът го е оставил в ареста.

Ден по-рано 56-годишен мъж е арестуван на територията на област Плевен. Той държал в компютъра си порно с малолетни момичета и момчета. По време на проведените процесуално-следствени действия на адреса на задържания е установено, че в реално време е разпространявал в мрежата файлове със сексуално насилие над деца. При първоначален преглед на лаптопа му е установено наличието на над 30 000 файла с видео и изображения, представляващи злоупотреба с деца, а на иззетия харддиск съхранява над 5 терабайта материали с подобно съдържание с деца на възраст до 10–12 години.

С постановление на наблюдаващ прокурор от Районна прокуратура – Плевен задържането му е продължено на 72 часа, а по-късно спрямо него е наложена и постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".