ДБ: Управляващите ограничават правата на опозицията, подходиха арогантно към критиката ни

Управляващите са тръгнали по неприятна плоскост - да ограничават правата на опозицията. Подходиха арогантно към нашата критика за това.

Това коментира зам.-шефът на парламентарната група на "Демократична България" Божидар Божанов за промените в Правилника за работата на 52-то Народно събрание, внесени от "Прогресивна България".

"Ограничаването на внасянето на временни комисии, е практика, коятосе въвежда за пръв път при Тройната коалиция - на БСП, ДПС и НДСВ. Надявам се да не се връщаме към тези практики и този начин на управление, което бе едно от най-мразените в историята ни. Опозицията има право да пита, да получава документи, да участва в дебата и законопроектите й да бъдат разглеждани. Парламентът не е място мнозинството да си брои гласовете, той е място за дебат и за контрол над изпълнителната власт, затова ще настояваме всички тези инструменти да бъдат запазени", каза още Божанов.

"Това са наши трайни позиции - всички тези автоматизми трябва да бъдат премахнати. Депутатите трябва да даваме примери, нашите заплати трябва да бъдат откачени от тези автоматизми", коментира той предложението на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев депутатските заплати да бъдат откачени от средната работна заплата за страната.

"Очаквахме управляващите да предложат конкретна формула за това, когато решат да я предложат, ще обсъдим конкретния механизъм", допълни Божанов.

"Ние сме в безпрецедентна ситуация за последните 30 г., управляващите имат пълно мнозинство и то трябва да се чувства сигурно в това, което прави и не би трябвало да се притеснява от опозицията, а да й дадат всички права. Внесените промени в правилника издават една несигурност, че това мнозинство, дали поради липсата на опит, или други причини, че няма да успеят да се справят с динамиката на пленарната зала", коментира Атанас Славов.

"Ограниченията във възможността за дебат, да се вземат реплики, да се инициират анкетни комисии, провеждащи парламентарни изслушвания, са все практики, които не издават добър тон и нарушават духа на парламентаризма. Една от класическите дефиниции на парламентарно управление е управление чрез дискусия. Виждаме, че мнозинството няма да се ръководи от управление чрез дискусия, а чрез налагане на волята си. И то при положение, че те тази воля я имат като гласове имат яма нужда толкова демонстративно да я налагат", категоричен бе той.

"Ограничаването на парламентарните въпроси е негативен симптом. Утре на комисия ще направим нашите възражения, те са в друга посока", допълни Славов.

"С предложенията за ограничаване на достъпа на информация от народните представители, ограничават дейността на всеки депутат", каза и другата зам.-шефка на ПГ на ДБ Катя Панева.