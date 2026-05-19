През 2025 г. общият принос на „Фантастико груп“, клиентите и служителите на компанията за различни каузи е на стойност 905 395 евро. Подкрепени са 55 организации и са достигнати 77 454 души. Това показват данните от доклад за социалните инвестиции на компанията за миналата година, изготвен със съдействието на PwC. За 8-годишен период (2018 – 2025 г.) общият принос е 4 122 278 евро, а достигнатите хора са повече от 129 000 души.

„Това е доказателство, че когато работим целенасочено и с обща визия, можем да насочим общественото внимание към важни теми, които често остават недооценени. Нашите ценности - отговорност, екипност, стремеж към развитие, доверие и уважение продължават да бъдат основата, върху която градим нашата социална ангажираност и избора на каузи, които подкрепяме“, посочва Владимир Николов, оперативен президент на „Фантастико груп“.

През своята близо 35-годишна история компанията има активна подкрепа към местните общности. Чрез програмата си „Фантастико до теб“ подпомага различни каузи чрез финансова подкрепа, дарения на хранителни продукти, доброволчество, предоставяне на пространства за продажба на продукти с кауза, комуникационна и експертна подкрепа, менторство и др.

Приоритетна област за „Фантастико груп“ е образованието, като през 2025 г. в тази сфера е направена и най-голямата инвестиция от компанията, клиентите и служителите – 339 200 евро, а за изкуство и култура – 30 530 евро. Приносът за социално подпомагане е 254 598 евро, за здравеопазване и превенция – 232 396 евро.

През изминалата година 296 доброволци от „Фантастико“ са подкрепили различни каузи, като са посветили1492 часа надоброволен труд. Екипът на компанията участва в акции по кръводаряване, почистване, облагородяване и реновиране в училищна среда, организиране на коледен брънч в помощ на жени и деца, пострадали от домашно насилие и др.

Българската семейна верига оказва силна подкрепа на социални предприятия чрез продажба на продукти, изработени от хора с различни възможности, майки на деца със специални потребности, бежанци и хора от други уязвими групи. През 2025 г. „Фантастико“ реализира продажби на продукти с кауза на обща стойност над 32 132 евро.

