Нов зам.-областен управител встъпи в длъжност във Велико Търново

Петър Димитров встъпи в длъжност като заместник областен управител на област Велико Търново. Той е назначен със Заповед на министър-председателя. Досега изпълняващият длъжността заместник областен управител Иван Маринов е освободен от длъжност, считано от 14 май, посочват от администрацията.

Областният управител Марин Богомилов посрещна Петър Димитров.

„Вярвам, че ще сме отличен екип и ще работим в единство и разбирателство за просперитета и благоденствието на Великотърновска област", заяви Богомилов.

„Приемам този мандат с чест, респект и чувство за отговорност. Благодарен съм за това доверие, което отчитам като резултат от общи усилия, и което е повод не само за лична гордост, но и за гордостта на още много хора, близки, приятели, съмишленици и за всички еленчани. Убеден съм, че с единство, последователност и отдаденост ще постигнем поставените цели. Ще работя отговорно, с енергия и ангажираност, в интерес на хората от област Велико Търново", подчерта Петър Димитров.

До момента той е работил като мениджър проекти в чуждестранна компания с клон в България, развиваща дейност в сферата на проектиране, производство, поддръжка и експлоатация на възобновяеми енергийни източници. От 2023 година е общински съветник в Общински съвет – Елена.Петър Димитров е родом от Елена, роден на 4 октомври 1991 г. Възпитаник е на СУ „Иван Н. Момчилов", специалност „Информационни технологии". Дипломира се в Стопанска академия „Д. А. Ценов" в Свищов с две бакалавърски степени по специалностите „Публична администрация" и „Счетоводство и контрол". Притежава магистърска степен „Мениджмънт в електроенергетиката" в „Техническия университет" в София. Семеен е, с две деца.

Областният управител и заместникът му определиха ресорите, за които ще отговарят. Марин Богомилов поема „Здравословни и безопасни условия на труд", „Електронно управление", „Здравеопазване", „Сътрудничество с неправителствени организации", „Международни контакти на регионално ниво", „Устройство на територията", „Земеделие и гори", „Етнически и демографски въпроси". Петър Димитров ще отговаря за „Заетост, безработица и социални дейности", „Противодействие на корупцията", Екология и опазване на околната среда", „Младежки дейности и спорт", „Туризъм", „Транспорт", „Култура" и „Образование".