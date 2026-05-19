Мъж е осъден за купуване на гласове в село Търнене

Мъж е осъден за купуване на гласове в плевенското село Търнене, съобщават от пресцентъра на Районната прокуратура в Плевен.

В съобщението е допълнено, че обвиняемият с инициали П. П. е признат за виновен за това, че в периода 16 – 17 април тази година в село Търнене, при условията на продължавано престъпление, е предложил и дал на трима души пари, за да ги склони да упражнят избирателното си право на произведените на 19 април 2026 година избори за народни представители в полза на определена политическа партия. П. П. дал на един човек общо 120 евро за него и за членове от неговото семейство и предложил на други двама суми по 50 евро.

За извършеното престъпление на П. П. е наложено наказание осем месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено с три години изпитателен срок. Той е лишен и от право да заема изборна държавна или обществена длъжност за срок от три години. По време на разследването обвиняемият е бил с мярка за неотклонение „Задържане под стража“, допълват от прокуратурата. Наказателното производство е приключило днес с краен съдебен акт, който е окончателен и влиза в сила незабавно, без да подлежи на обжалване, пише БТА.

Преди около седмица бе постановена друга присъда за купуване на гласове във връзка с парламентарните избори от 19 април т.г. Съдът наложи наказание от девет месеца лишаване от свобода, изтърпяването на което е отложено с три години изпитателен срок, на мъж, признат за виновен за купуване на гласове в село Буковлък.

В седмицата след изборите за народни представители районните съдилища в Плевен, Никопол и Кнежа постановиха три осъдителни присъди за изборни престъпления, след като в рамките на дни бяха разкрити няколко случая за купуване на гласове.