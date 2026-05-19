Кметът на Пловдив и британският посланик обсъдиха разширяването на икономическите връзки на бизнес форум

Бизнес форум, организиран от Британско-българската търговска камара и Посолството на Великобритания в България, събра представители на бизнеса и институциите в града с цел представяне на възможностите за подкрепа на местните компании при развитието им на международни пазари. Сред официалните гости на събитието бяха посланикът на Великобритания в България Н.Пр. Натаниел Копси, кметът на Пловдив Костадин Димитров и заместникът му по строителство, инвестиции, общинска собственост и икономика инж. Хакъ Сакъбов, съобщиха от Общината.

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за разширяване на икономическите връзки между българския и британския бизнес, както и перспективите пред компаниите от Пловдив и региона за излизане на нови чуждестранни пазари.

"Пловдив е град, който съчетава възможност за работа и професионално развитие, качествено образование и свободно време. Градът ни привлича много млади хора, а преди няколко месеца Евростат посочи Южен централен регион като лидер по годишен ръст на брутния вътрешен продукт", заяви кметът Костадин Димитров.

Заместник-кметът инж. Хакъ Сакъбов подчерта значението на подобни инициативи за развитието на местната икономика и партньорствата между бизнеса, институциите и международните организации. По думите му Пловдив продължава да се утвърждава като модерен икономически и инвестиционен център, който привлича интереса както на български, така и на чуждестранни компании.

"Вярвам, че сътрудничеството с британските партньори ще допринесе за още по-успешното развитие на местната икономика и предприемачеството", заяви инж. Сакъбов.

Организаторите подчертаха, че форумът е част от усилията за по-активен диалог с бизнеса в Пловдив и региона и за създаване на нови възможности за международно сътрудничество и инвестиции.