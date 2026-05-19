Стилистът на Дара Иван Цуцуманов направил тоалетите й с намигване към дядо си от града на кукерите - Разлог

Стилистът на Дара Иван Цуцуманов призна, че е направил тоалетите й, вдъхновен от кукерската традиция в родния му град Разлог. Той е роден в града в полите на три планини, но пътищата и професионалните му интереси го водят в столицата. В разговор с представител на Община Разлог Цуцуманов казва, че Дара има "помитаща енергия и е изключително вдъхновяващ човек."

Двамата се познавали от много години, но започнали да работят заедно едва преди година.

"Фолклорът е дълбоко заложен код в мен и е част от най-силните ми детски спомени. Избирам да вярвам, че именно той е изградил и естетическата ми чувствителност — със своите цветове, движения и символика. Средата определя човека, както знаете. Още преди година с Дара говорехме за кукерите като отличителен белег на българската идентичност, а за мен кукерите са само едни — тези в Разлог. Гордея се, че успяхме да вплетем тази традиция в нашето участие в Евровизия по съвременен и, надявам се, усъвършенстван начин. Това е и моето лично намигване към дядо ми", признава стилистът.

Обича безкрайно планината и дори я е татуирал на дясната си ръка.