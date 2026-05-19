Отвориха главния път Велико Търново - Русе

Главен път В. Търново - Русе вече е отворен и движението е възстановено, съобщиха от полицията. Повече от 3 часа участъкът между селата Раданово и Петко Каравелово в община Полски Тръмбеш бе затворен заради катастрофа. Военна прокуратура води разследването и към момента не се съобщават никакви подробности.

За леките автомобили бе обявен обходен маршрут, но товарните изчакваха на място.

Натовареният път, на който е станал инцидента, е и в ремонт, а преминаването се регулира със светофари. Докато текат огледи се образуваха колони от тирове.