Програмата, посветена на 150 години от Априлската епопея и от гибелта на апостола на свободата Панайот Волов, ще започне в навечерието на честванията - 25 май. По инициатива на спортния клуб „Ранобудни бегачи“ – Шумен и с подкрепата на Община Шумен се организира щафетно бягане под надслов „Панайот Волов – 150 години безсмъртие“.

Събитието ще започне в 7:00 ч. от къща музей „Панайот Волов“ в Шумен и ще приключи до паметника на революционера в Бяла. Участие в щафетата ще вземат 12 бегачи, които ще избягат общо 120 км. Това стана ясно по време на брифинг в Община Шумен във връзка с честванията за 26 май.

Заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева изрази благодарност към ръководството от Община Бяла за това, че се присъединяват към инициативата. Тя отбеляза, че пристигането в Бяла е предвидено около 18:30 ч. След това ще се проведе кратка беседа в Историческия музей и ще се продължи към паметника на Панайот Волов, където ще се поднесат венци и цветя.

„Събитието няма състезателен характер, а по-скоро демонстративен“, отбеляза Павел Павлов от спортния клуб „Ранобудните бегачи“. Той посочи, че се надява инициативата да се превърне в масова през следващите години и да се провежда като надпревара.

Честванията в Шумен на 26 май ще започнат от 12:00 часа с изложение на тематични шатри с историческо съдържание, разположени на пл. „Оборище“. Историческата зона около паметника на революционера ще може да се посети до 17:00 часа на 26 май, като ще включва информационни пана и документи, свързани с Панайот Волов. Организатор е Националното дружество „Традиция“ – клон Шумен.

От 18:45 ч. честването ще продължи с гражданско факелно шествие „Пътят на апостолите“. Началото е от къща музей „Панайот Волов“ до паметника на площад „Оборище“, където ще бъдат поднесени венци. Всички жители и гости на града могат да се включат в шествието, за да отдадат почит към паметта на апостола на Априлското въстание.

От 20:30 ч. пред бюст-паметника на Волов (срещу Военен клуб – Шумен) е предвидена програма, която ще приключи с тържествена заря-проверка с участието на курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ към НВУ „Васил Левски“.