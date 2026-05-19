Община Шумен представи на брифинг програмата, посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май.

Събитията започват в навечерието на празника с тържествено връчване на наградите на първенците на Випуск 2026 г. Церемонията ще се проведе на 20 май от 17:30 ч. на пл. „Възраждане“ пред сградата на Народно читалище „Добри Войников-1856“.

„Неслучайно тази година избрахме сградата на читалище „Добри Войников“ предвид годишнината“, отбеляза заместник-кметът по образование и култура Даниела Савчева. Тя посочи, че при лошо време има вариант награждаването да бъде и в залата на читалището.

На 22 май ще се проведе за трета поредна година футболният турнир за деца и ученици „Купата на кмета“. Надпреварата ще започне в 9:00 ч. на ученическия стадион „Цоньо Василев“ и ще се проведе в три възрастови групи – детски градини, ученици I-IV клас и V-VII клас.

На 24 май е организирано традиционното празнично шествие, което ще започне в 10:00 от пл. „Кристал“ и ще продължи до сградата на Община Шумен. Участие ще вземат образователни и културни институции. След това от 11:00 ч. ще се състои тържественото връчване на годишното отличие „Награда на Шумен за образование и наука“ за 2025 г. Участие в церемонията ще вземат Симфониета Шумен.