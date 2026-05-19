Спипаха охранител на болницата в Асеновград да шофира пиян

Мая Вакрилова

Болницата в Асеновград. СНИМКА: НИКОЛА МИХАЙЛОВ

Бил спрян за проверка с мотопеда си

60-годишен охранител на МБАЛ "Асеновград" се сдоби с условна присъда от 5 месеца с изпитателен 3-годишен срок за шофиране в нетрезво състояние. Мъжът ще заплати и глоба в размер на 260 евро.

На 4 май 60-годишният водач бил спрян за проверка в Асеновград от служителите на реда. Той управлявал мотопеда си марка "Хонда". Полицаите решили да го тестват с дрегер и устройството отчело наличието на 1,4 промила алкохол. Последвал и арест за 24 часа, след което бил пуснат.

Охранителят е лишен и от право да управлява моторно превозно средство за срок от година и пет месеца. Мотопедът му иззема в полза на държавата. 

60-годишният е признал вината си пред магистратите и е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено от Районния съд в Асеновград. Мъжът е осъден да заплати и разноските по делото, които са 234 евро. 

