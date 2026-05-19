Съдът намали с 6 г. присъдата на убиец от Арман махала - бил унижен с шамари и подхвърлени 50 лева

Стефан Асенов се сбил със Сами Арифов, прибрал се у дома за нож и се върнал - намушкал го 5 пъти

После откраднал телефона на починалия, заложил го и проиграл парите

Има 22 криминални регистрации и 3 присъди, но се води неосъждан, защото е реабилитиран

Убийство заради накърнена чест и достойнство - това е причината за тежък инцидент преди 3 години, а поводът - борч от 20 лв. Убиецът Стефан Асенов е от пловдивската Арман махала. След скандал между двамата умъртвеният Сами Арифов го ударил и му подхвърлил 50 лв.

Присъдата на обвиняемия бе намалена с 6 години - от първоначалните 18 на 12. Въззивната инстанция редуцира с 1/3 наказанието му, след като прие, че Окръжният съд в Пловдив не е обърнал необходимото внимание на смекчаващите вината обстоятелства. Законът предвижда между 10 и 20 г. затвор и с решението на апелативните магистрати Стефан ще лежи под средното аритметично.

Тялото на 49-годишния Сами бе открито на улица в крайната махала сутринта на 20 февруари 2023 г. Зловещата находка вдигна на крак целия ресурс на пловдивската полиция. Входно-изходните артерии на града бяха завардени, а махалата - изцяло блокирана.

За да намерят укриващия се убиец и да не рискуват той да се измъкне,

служителите на реда претърсваха къща по къща

На 23 февруари маскирани полицаи заловиха Стефан Асенов, докато спи.

Оказа се, че в дъното на конфликта между мъжете, предшествал жестокото убийство, стои тривиална причина - борч от 20 лв., които Сами бил дал на Стефан преди време. Арифов живеел със семейството си в Германия, но в началото на януари 2023-а се прибрал заради здравословен проблем.

На няколко пъти засичал Асенов, който се прехранвал, като събирал старо желязо и го предава на вторични суровини, и го питал кога най-после ще му върне дребната сума. Мъжът твърдял, че ще се издължи, щом вземе пари, но това така и не се случило. Полиция заварди махалата и изходите на града, за да установи Стефан. СНИМКА: 24 ЧАСА

Вечерта на 19 февруари 4-ма мъже седнали на маса пред заведение в махалата. Там бил и Сами, после към компанията се присъединил Стефан.

Всички пили заедно и в един момент пак станало дума за онези 20 лв.

Обстановката се нажежила и разговорът се превърнал в скандал. Арифов забил два шамара на Асенов, след което демонстративно му подхвърлил банкнота от 50 лв. и го изгонил да си ходи.

Стефан се прибрал у дома си, който бил близо до заведението, но решил, че няма да остави нещата така и ще се върне, за да потърси сметка за шамарите и накърнената си чест.

Малко след полунощ ядосаният мъж се върнал при компанията, като според разпитаните очевидци залитал, крещял по Сами и си личало, че идва да се бие. Арифов не издържал, казал му: "Ти на кого говориш така бе, боклук", станал и пак му посегнал.

Двамата си разменили удари, бутали се и се блъскали в стената на близка сграда. По време на мелето загубили равновесие и паднали на земята. Стефан останал долу, а Сами - върху него.

Единият от присъстващите решил да се намеси. Докато опитвал да ги разтърве обаче, забелязал, че Асенов държи в ръка голям нож. Впоследствие станало ясно, че той го взел от дома си и го скрил в ръкава на якето.

Свидетелят се изплашил, казал на Стефан да остави острието и дори опитал да го вземе, но той го държал здраво и не го пускал. Човекът се обърнал към другите двама с надеждата, че могат да му помогнат.

Всички станали и избягали, после и той зарязал двамата биещи се

Попитани от съда защо не са сигнализирали за случката, бегълците се оправдали, че по различни причини нямали телефон в себе си.

Използвайки ножа, Стефан успял да нанесе 5 прободно-прорезни рани на Сами - в лицето, в шията, на лявата мишница, на дясното бедро и в корема. Вещите лица не могат да установят в каква последователност са причинени, но са категорични, че последният удар е бил фатален. Той Въоръжени и маскирани полицаи заловиха убиеца след 3 дни укриване. СНИМКА: МВР

прерязал лявата бъбречна артерия и вена на убития

Арифов, което предизвикало остра кръвозагуба, довела до смърт. Експертизата е установила 3700 мл кръв в коремната му кухина, както и счупени носни кости, охлузвания и кръвонасядания по тялото. Сами опитал да се защити, като хванал ножа за острието и порязал сам ръката си, но не успял да спре ядосания Стефан.

След като нанесъл ударите, мъжът се измъкнал изпод опонента си и се изправил. Останал за кратко на местопрестъплението и забелязал скъпия телефон на загиналия. Взел го и тръгнал към вкъщи. Там избърсал кръвта от лицето си, измил ножа и го скрил в тухла.

По време на разследването Асенов сам показал на полицаите къде точно се намира оръжието.

Вместо да легне да спи, Стефан отишъл в заложна къща,

където оставил мобилното устройство. Получил в замяна 700 лв., които обаче бързо загубил в близкото казино. Решил да пробва късмета си отново и успял да договори още 205 лв., които обаче отново били проиграни.

На прибиране към махалата мъжът се засякъл със своя позната, която помолил за цигара. По думите на жената той обяснил, че наркомани са го били в казиното и затова имал наранявания. Признал обаче, че "ударил едно момче с нож".

Пред първоинстанционния съд Стефан Асенов отрече да е казвал такова нещо, но той твърдеше и че не помни нищо от случая, макар в хода на досъдебното производство два пъти да е давал подробни обяснения.

Преди да се прибере в дома си, убиецът разбрал, че го издирват, и се насочил към друг адрес, където прекарал дните до ареста си. Пред съда се оплака, че станал жертва на полицейски тормоз, заради който и давал обяснения, които не били верни, но магистратите не му се довериха, тъй като до този момент никога не се е оплаквал.

В решението си Апелативният

съд категорично е отхвърлил възможност Стефан да е намушкал Сами под афект,

в състояние на силно раздразнение, предизвикано от поведението на пострадалия или в условията на неизбежна отбрана.

"Установено е, че подсъдимият се е върнал до дома си, скрил е нож в ръкава си, като предварително заявил намерението си да "накаже" пострадалия, който е стоял на масата по това време", посочват съдиите и заявяват, че няма как да се говори за отбрана, ако Асенов сам е предизвикал конфликта.

Те отчитат обаче, че първата инстанция не е обърнала достатъчно внимание на смекчаващите вината обстоятелства, които според въззивната са повече. Съдиите казват в решението си, че няма безспорни данни за злоупотреба с алкохол, а това, че в случая е бил пиян, се неутрализира от позитивните му качества - че е трудово ангажиран със събиране на вторични суровини.

И подчертават, че макар Стефан да има 22 криминални регистрации и 3 присъди в миналото, той се води неосъждан, защото е реабилитиран. Съответно няма как съдебното му минало да се коментира като отегчаващо вината му обстоятелство.

Намалената присъда на Стефан Асенов не е окончателна и подлежи на обжалване и протест пред ВКС.