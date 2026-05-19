Освободиха заместник-директора на Агенция „Митници“ Пламен Павлов

Пламен Павлов е освободен от поста заместник-директор на Агенция „Митници“ със заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от пресцентъра на агенцията. От там допълват, че заповедта влиза в сила от от 20 май 2026 г.

Вчера от поста директор на агенцията беше освободен Георги Димов, който управляваше ведомството от пролетта на 2024 г. На негово място като нов ръководител беше назначен Николай Шушков. Новият директор е добре познато лице в системата, като е преминал през всички нива от митнически инспектор до шеф на Регионална митническа дирекция в София. В биографията си той има опит и като заместник-министър на регионалното развитие, областен управител и заместник-кмет на Благоевград, а образованието си е завършил в Украйна и Нидерландия.

