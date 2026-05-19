Депутатите ще говорят по-малко, министрите на контрол по-рядко, законите ще се приемат набързо (Обзор)

Опозицията: Режат се права! Оптимизираме ги, отвръщат от "Прогресивна България"

Държавни и местни органи вече няма да са длъжни да предоставят информация на избраниците, а опозиционна група не може да инициира сама създаване на временна комисия

2/3 над заплатите обаче остават

Промените в правилника на парламента скараха управляващите и опозицията, според която хората на Румен Радев опитват да ограничат правата на останалите депутати. Предложенията бяха публикувани в понеделник следобед и бързо ядосаха ГЕРБ, “Демократична България”, “Продължаваме промяната” и “Възраждане”. Те и “Прогресивна България” си размениха гневни брифинги в кулоарите. Само ДПС не реагира засега.

Сред ключовите промени, заложени от ПБ, е намаляване на времето за изказване на депутатите. Полагащите се сега 5 минути на микрофона по предложения за промени между 1-о и 2-о четене на даден закон се свиват на 3 мин. Отпада възможността да се репликират колеги от собствената група. Появява се и следното изречение:

“След изказване по същество по даден въпрос народен представител не може да повтаря

изразената от него теза, като по свързаните текстове може да прави само редакционни и правно-технически предложения в рамките на до 1 минута”. За процедурни въпроси ще имат до 1 минута вместо сегашните две.

За създаването на временни комисии ще са нужни подписите на 1/5 от депутатите, или 48. Сега то става по предложение на парламентарната група, но единствено ПБ има над тази численост, вторите - ГЕРБ, са с 39 депутати. За сравнение 48 подписа са нужни за сезиране на Конституционния съд.

Поискана почивка от името на група може да е от 10 до 30 минути. Сега минимумът е 15 мин. Такива обикновено се искат за съвещания вътре в партиите, когато предстои ключово гласуване или обстоятелствата в залата рязко се променят, за да решат как да действат. 10 минути обаче са недостатъчни, за да стигнат до стаята си, да обсъдят въпроса и да се върнат. Обикновено председателите не дават максимума от 30 мин., тази практика вече пое и новата шефка на НС Михаела Доцова.

Заличава се текстът, че може да се викат министри на изслушвания в първата сряда на месеца. Това е т.нар. ден на опозицията, в който малките групи вкарват точка в дневния ред. Ако това стане, то

министрите на Радев ще идват само по покана на депутатите му

на изслушвания.

От ДБ предпредиха първи за това, че администрациите на държавните и местните органи вече няма да са длъжни да подават изискана информация от народен представител в срок от 14 дни. Сега само ще са “длъжни да съдействат”.

Пътят на законопроектите към комисия пък се скъсява, което създава риск депутатите да нямат време за запознаване с текстовете - сега от разпределянето на закона в съответната комисия до първото му четене в нея минават 72 часа, а ПБ залага само 24 часа от раздаването на предложенията до гледането им. Освен това вече няма да е задължително комисиите да гледат едновременно няколко предложения, когато са по една и съща материя. Може да гласуват да ги разделят.

Това означава, че ако например 5 групи са внесли предложения за промени в Изборния кодекс, мнозинството в комисията от ПБ може да реши да гледат само едно от тях, а останалите да отлежават в деловодството. И досега се е случвало текстове на опозицията да не стигат до гледане в комисия, но само ако се приеме с мнозинство от 2/3. Вече ще става с обикновено.

Председателят на парламента ще може да предлага точки в дневния ред, без да се е консултирал с групите на председателски съвет.

Предишното мнозинство, като правеше заседания от засада за 27 секунди, поне нарушаваше правилника, който изискваше 72-часови срокове. Това мнозинство иска да си промени правилника, така че такива безобразия да са законни. Някои срокове изобщо се премахват. Веднага. Кой разбрал - разбрал, написа съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов, който пръв реагира на предложенията още в понеделник вечерта. БОЖИДАР БОЖАНОВ Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Може би новите депутати на Радев не разбират напълно какво са предложили, предположиха пък от “Промяната” и ги поканиха да обсъдят текстовете. В този им вид ги разчитат като опит за запушване на гласа на опозицията.

Съкращаването на редица процедури в законодателния процес ще превърне Народното събрание в гумен печат на Радев, реагираха и от ГЕРБ във вторник. Гневно посочиха още една предвидена промяна - министри, които не отговарят на зададените им въпроси, вече няма да са длъжни да идват пред депутатите, за да обяснят поведението си. Макар че през последните години такъв случай няма.

Накрая брифинг дадоха и самите управляващи, които се оказаха учудени от прочита, че ограничават опозицията. Обясниха, че просто оптимизират процеса и поправят разпоредби, от които и предишните мнозинства са били недоволни. Предложенията ни са свързани с това да направим парламентарния дебат същностен, без злоупотреба с времето и процедурите. Необяснимо е

защо политици, които са роптали срещу тези практики, негодуват

срещу опитите ни те да бъдат ограничени, коментира шефът на комисията за преработка на правилника Димитър Здравков.

Временните комисии не са за “ежедневна употреба” и досега не е имало проблем да се съберат 48 подписа, а изслушванията на министри в сряда били губене на време.

Комисията за правилника трябва да приеме промените днес, след това те да се гласуват и от залата. Тогава ще може да се изберат и постоянните комисии, които от 25 стават 24 - тази по демографска политика се влива в социалната.

Сблъсък имаше още по самото формиране на комисията по правилника. Досега тя беше на паритетен принцип - по 2-ма депутати от всяка група, но ПБ си поиска мнозинство. ДБ, ПП и “Възраждане” припомниха, че досега решенията там са били консенсусни и че финално думата има мнозинството в залата, но новите управляващи не се съобразиха.

Правилникът на парламента е с ранг на закон и се преработва в началото на всеки мандат. Обикновено промените са по-скоро козметични, но са се появявали и екстравагантни предложения като тестове за наркотици (“Възраждане”) и заседанията да се преместят следобед (ИТН).

До момента не са внесени промени във финансовите правила, включително за допълнителните 2/3 върху заплатите на депутатите, които те вземат в плик за сътрудници, офиси и пр. От 1 юни базовата им заплата става 4236 евро, тъй като се актуализира на всеки 3 месеца според средната в обществения сектор. Отпадане на автоматизма обещаха премиерът Румен Радев и финансовият министър Гълъб Донев преди ден, но едва с приемането на новия бюджет 2026.