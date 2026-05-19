Председателят на НС Михаела Доцова се срещна с Патриарх Даниил

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова се срещна с Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. В разговора участваха и заместник-председателите на парламента Иван Ангелов, Рая Назарян, Айтен Сабри, Стою Стоев, Цончо Ганев и народният представител Атанас Славов, както и митрополитите от Светия Синод, съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Негово Светейшество патриарх Даниил благослови народните представители и поздрави Михаела Доцова с избирането й за председател на 52-рото Народно събрание. Парламентът беше конституиран експедитивно и без противопоставяне и се надявам това да е добро начало и така да продължи работата му, добави той.

Разделението и противопоставянето през последните години битува сред народа, време е като нация да покажем, че можем да изслушваме различните мнения и никога да не забравяме, че срещу нас стои човек с други възгледи, но човек като нас, подчерта патриарх Даниил. Всички имаме нужда от внимание, разбиране и справедливост и съсредоточим ли се в това, ще можем да търсим единство в разнообразието, добави той. Нека се стремим да общуваме с уважение към другия, да се обединим около полезните неща и да си поставим за цел това народно единение, което е изписано и на сградата на Народното събрание „Съединението прави силата", обърна се патриарх Даниил към народните представители.

Председателят на парламента отбеляза, че участието в срещата на народни представители от всички парламентарни групи е признание за ролята на Българската православна църква в историята на нашия народ и е израз на воля да се полагат усилия за развитието на българската духовност. Пред обществото ни стоят много предизвикателства, но най-голямото сред тях е да запазим моралните устои, добродетелите и ценностите, в които религията възпитава, посочи Михаела Доцова. По думите й трябва да се вслушаме в посланията на църквата за единение, да загърбим различията и да търсим работещи решения. Тя заяви, че вижда желание да се възобнови политическият диалог и да се направи нужното за приемане на качествени закони. Всеки един от нас може да допринесе за това България да пребъде, добави Михаела Доцова.

По време на разговора беше отбелязано, че времето не е стигнало на 51-вото Народно събрание да приеме промени в Закона за предучилищното и училищното образование, свързани с въвеждане на вероучение. Народните представители изразиха готовност да обсъдят възможността децата по избор на родителите да бъдат обучавани по такъв учебен предмет.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че за всеки законопроект, който има отношение към развитието на българската духовност, ще бъде търсено мнението на Светия Синод на Българската православна църква.

Председателят на парламента подари на Негово Светейшество напрестолен кръст и му пожела да допринася за единението на българския народ и за утвърждаване на непреходните духовни ценности на църквата ни. От своя страна, патриарх Даниил дари на Михаела Доцова икона „Неръкотворен образ на Господ Иисус Христос" и книгата на доц. Мария Кьосева „Гражданскоправен статус на Българската православна църква".