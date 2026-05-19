ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Експерти: Хари и Меган размиват границата между мо...

Времето София 18° / 18°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22881358 www.24chasa.bg

Филип Харманджиев искал да регистрира "Бангаранга", но оттеглил заявката

2296
Филип Харманджиев СНИМКА: Фейсбук/Philip Harmandjiev

Бизнесменът Филип Харманджиев е един от заявилите желание да регистрира търговска марка "Бангаранга". Това съобщи самият той във фейсбук профила си. 

"Зашеметено-вдъхновен от победата на Дара на Евровизия спонтанно подадох заявка за марка Бангаранга в класовете на моите продукти", обясни той. 

Харманджиев е собственик на винарна Дамяница и Чифлик Ливади - поликултурна ферма край Сандански, където се отглеждат пасищни животни. 

По-рано днес от "Вирджиния рекърдс" излязоха с позиция относно марката "Бангаранга". От компанията заявиха, че ще предприемат правни действия срещу опити за „недобросъвестно присвояване" на популярността и репутацията на песента „Bangaranga". От компанията подчертават, че още през 2023 г. са възникнали авторски права върху заглавието, текста и останалите защитими елементи на произведението съгласно българското и европейското законодателство.

Харманджиев заяви, че се е свързал със Саня Армутлиева и очаква инструкциите й, но няколко часа след това излязла официалната позиция на "Вирджиния Рекърдс" и той е оттеглил заявката си. 

Ето цялата му публикация: 

Зашеметено-вдъхновен от победата на Дара на Евровизия спонтанно подадох заявка за марка Бангаранга в класовете на моите продукти.

Представих си, че българско кисело мляко, джун и вино, подкрепени от Дара и Virginia Records, имат шанс да получат място на европейския (поне) пазар.

Но, в контекста на другите регистрации и коментарите за тях, редното е да прехвърля заявката си на г-жа Армутлиева, без условия.

Моята заявка, първа, доколкото разбирам в България, може и да не предшества подобни по света. Но ако е с предимството на първия, би било чудесно и заслужено.

Свързал съм се с нея, очаквам нейните инструкции.

В редките моменти на гордост, че съм българин, искам това да ми остане задълго.

Бангаранга!

PS

Наколко часа след като се бях свързал с г-жа Армутлиева, излезе официалната позиция на Virginia Records и следвайки я, оттеглих заявката си.

Филип Харманджиев СНИМКА: Фейсбук/Philip Harmandjiev

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Стаевска: Оток без обрив не бива да се подценява (Видео)