Младеж с БМВ се заби в дърво в центъра на Пловдив (Снимки, видео)

БМВ с млад водач самокатастрофира на ул. "Гладстон" в центъра на Пловдив, съобщи шофьор пред "24 часа".

Инцидентът е станал преди около час. На място бързо пристигнала полиция.

По неофициална информация автомобилът се е блъснал в дърво, а най-вероятно причината за катастрофата е мокрият асфалт.

Няма данни за сериозно пострадали, но има нанесени материални щети по колата - предната част е смачкана.

След като обработили инцидента, полицията си тръгна и на място е дошла пътна помощ, която ще изтегли превозното средство.

Движението в района е затруднено.