Вариант №8 се падна на матурата по БЕЛ, над 53 хиляди зрелостници се явяват

Зрелостници чакат да влязат за матура

По вариант №8 ще пишат зрелостниците на матурата по Български език и литература днес. Той беше изтеглен рано сутринта в министерството на образованието и науката. 

Над 53 хиляди зрелостници ще се явят в 783 училища. Изпитът започва в 8:30 ч. Той е разделен на три модула, за да не се преписва. Първите два са от по 60 минути с въпроси, с отворен и затворен отговор, а третият модул - за създаване на текст, е от 120 минути.

Последния модул има две отделни теми за интерпретативното съчинение и есе. 

Темите ще обявят от министерството в 12:30 ч. 

Тази година идентификационната бланка няма да се слага в отделен малък плик, а ще е част от първия лист за отговори. Вече работите ще могат да се видят в единен тридневен срок за цялата страна като може да има само технически корекции.

Днес учениците пишат задължително с черна химикалка заради сканирането. За тройка са нужни 30 точки. Срещу преписването има видеонаблюдение в стаите както и 13 800 квестори, които следят за реда. На хванатите да преписват матурата се анулира. Резултатите ще са готови до 11 юни.

Зрелостници чакат да влязат за матура
