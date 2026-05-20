5109 зрелостници от Пловдив и областта полагат матура по български днес

Учениците ще имат на разположение 180 минути

5109 абитуриенти ще се явят на матура по български език и литература днес в Пловдив и региона. Изпитът започва в 8,30 часа, а учениците са разпределени в 412 зали.

Всички зрелостниците трябва да са в съответните училища поне 30 минути преди изпита със служебни бележки, като новото тази година е, че тя може да бъде в електронен вариант.

Времетраенето на държавния зрелостен изпит по БЕЛ е 180 минути. За първия модул учениците ще имат на разположение 60 минути, а за втория, който е избираем - 120. За него зрелостниците могат да избират дали да пишат есе, или интерпретативно съчинение.

Децата със специални образователни потребности ще имат допълнително време - 90 минути за първи модул и 180 за есе или аргументативен текст.

Матурата проверява знанията по граматика, способността за създаване на текст, правописа и лексиката на учениците.

Вторият задължителен изпит ще е в петък, 21 май. За него 2062 пловдивски ученици са подали заявления. За провеждането му са осигурени 184 зали. Най-предпочитан предмет е английският език, избран от 1205 зрелостници. Сред останалите предпочитани предмети са предприемачество, математика, философия, география и икономика.

На допълнителен държавен зрелостен изпит са заявили участие 450 ученици, разпределени в 51 зали. Най-голям е интересът към математиката и английския език.