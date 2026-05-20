Общо 38 пожара са загасени през изминалото денонощие в страната, един човек е пострадал, съобщава на интернет страницата си Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението".
Сигнал за пожар в лек автомобил „Ситроен С4" на пътя между Плевен и село Брестовец е получен вчера около 17:15 ч. в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН) – Плевен. Собственикът на автомобила – мъж на 58 години, е пострадал при опит да загаси пожара. Той е с изгаряния по ръцете. Причина за пожара е късо съединение в електрическата инсталация на автомобила.
През изминалото денонощие звената на пожарната са реагирали на 87 сигнала за произшествия.
С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които пет в жилищни сгради и четири – в транспортни средства.
Без нанесени материални щети са възникнали 26 пожара, от които пет в сухи треви, горска постеля и храсти, а 15 – в отпадъци.
Извършени са 45 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи с транспортни средства.
Получени са четири лъжливи повиквания.