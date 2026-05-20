Цончо Ганев: Кабинетът корабокрушира с оттеглянето на мерките срещу високите цени

Вече втора седмица основните приоритети на правителството на Румен Радев - овладяване на безумните цени и промени в съдебната система корабокрушират. Това каза пред Би Ти Ви Цончо Ганев от "Възраждане".

Предложенията за цените са добри, но мнозинството удължи срока, за да ги калабрира с веригите. Премиерът Румен Радев вчера се срещна с представители на големите магазини, а мерките ще започнат да действат след 2 или 3 месеца. Така трета седмица нямаме мерки, които да действат веднага, изтъкна той.

При промените в Закона за съдебната власт отложиха с 2-3 седмици разглеждането на законопроектите. Това показва тежка несъстоятелност, смята зам. шефът на "Възраждане".

Няма лошо в отлагането, но когато спечелиш изборите и кажеш, че имаш готови законопроекти, за да регулираш цените и да направиш промени в Закона за съдебната власт и след това ги оттеглиш, показва, че или имат лоши идеи или някой им е дръпнал ръчната спирачка. Те са жертви на празните си обещания, смята Ганев.

Той изтъкна идеите на "Възраждане" на намаляване на ДДС. Той посочи, че ако се свалят ставките за лекарства, хляб и някои хранителни стоки, това може да задържи цените. Даде пример, че при намаляване на ДДС за хляба, цената останала същата.

Спря се и на вдигането на максималния осигурителен праг, който щял да се отрази на бизнеса. Критикува "Прогресивна България" за това, че няма да съкращават администрацията, а само незаетите щатове. Нямало да има по-малък щат в МВР, армията, учителите и в общините, което, според него изяждало бюджета. 1/3 от министерствата трябвало да се съкратят, както и да се махнат агенции с дублиращи функции.