Божидар Божанов: "Прогресивна България" ограничава правата на опозицията

Премахва се правото опозицията да изисква документи и сведения. Така хората няма да разбират какви бонуси си дават държавните служители. Това каза пред Би Ти Ви съпредседателят на "Демократична България" Божидар Божанов по повод предложените от "Прогресивна България" промени в правилника на Народното събрание.

Дори ГЕРБ и ДПС не си позволили такива промени в правилника. "Прогресивна България" дойде със заявка за връщане на парламентаризма, а прави обратното, каза той. Даде пример, че с такива искания на опозицията хората разбрали за големите бонуси, които институциите си давали. Даде пример с раздадени такива в НАП преди години.

Божанов посочи, че при ограничаването на правилата за създаване на временни комисии - вече ще се искат 48 гласа, а никоя опозиционна партия нямала толкова, нямало как парламентът да викне хора като отстранената ни европрокурорка Теодора Георгиева и МС от 2017-2021 година. Така въпреки интервюто на Лаура Кьовеши, че кабинетът е оказал натиск тя да бъде избрана, макар да не е била класирана първа, нямало как да бъдат викнати хора и да се разбере как се е стигнало до избирането й. Посочи, че с временни комисии хората разбрали за побоите зад колоните на МС по време на протестите през 2020 година, както и за дейността на лобистите в съдебната система Мартин Божанов-Нотариуса и Петьо Петров-Еврото.

Последните управляващи също бяха арогантни, докато имаха мнозинство. Нашето НС ще бъде по-ефективно, предното не беше, каза Антон Кутев от ПБ. Но "Прогресивна България" маха всички правила, които предишните управляващи понякога нарушаваха, а сега ще е законно. Така например закон ще може да се гласува в зала след комисия за 24 часа, а не 72 часа, посочи още Божанов. Ограничаването на дупликата от 3 на 2 минути няма да спести време, смята той. Парламентът е място за дебат. Не е казарма или оперативен орган, че да се действа за 2 минути, посочи депутатът. И даде пример, че при внасяне на закон за прага за регистрация по ДДС ще може с обикновено мнозинство да не се разглеждат предложения на опозицията. Досега това ставаше само с 2/3 мнозинство. С новите правила ще умре в деловодството.