90% е трасиран обходният горски път от Смолян до Пампорово, ще заобикаля блокиращия го частен имот

Все още е активно свлачището, което в началото на май отнесе част от пътя Смолян - Пампорово в района на Райкови ливади. Ситуацията се усложнява и от продължаващите дъждове, стана ясно от репортаж по БНТ.

Областният Георги Пепеланов свика спешен консултативен съвет с участието на електропреносни дружества, ВиК, полиция, общинската администрация. Част от обходния горски път бе затворена, защото попада в частен имот.

"Правим всичко възможно, за да се пусне обходният път над свлачището. Това ще отпуши движението в посока Смолян - Пампорово. Вече е решен проблемът със собственика на земята, който е затворил част от пътя.

След заснемане се оказа, че може да се измести трасето на общинския горски път, който бе блокиран заради частен имот, и дори ще стане по-добре. Вече това изместване е трасирано на 90%.

Все пак трябва да се има предвид, че това е път, който ще обслужва работещите в Пампорово - няма да е масов път.

За туристи има обходни маршрути и искам да предупредя, че абсолютно е възможно да се стига до зимния курорт - има обходни маршрути. По тях проблемните участъци бързо ще се обработят. Например на участъка Превала - Стойките ще се положи втори слой асфалт. Там ще се работи вечер, за да не се пречи на трафика", обясни областният управител на Смолян.