С изцяло неверни данни и "секретни" прогнози Реш. №237-03 от 09.04.2026г. напълно и тежко противоречи на по-ранното Реш. № 610-03 от 09.10.2025г. - и двете на сегашното ръководство на КФН. Първото, по време и подписано от 9 експерти, увеличава принудително техническите резерви на ДаллБогг до 254,6 млн.лв. ДаллБогг изпълнява това изискване на КФН предварително, още към края на трето тримесечие на 2025г. и тотално проваля първоначалния престъпен заговор за фалиране на застрахователя.

В резултат на този провал на плана, КФН за втори път решава на 9 април 2026г. - с подписа само и единствено на председателя - да изисква принудително увеличение на брутните технически резерви, но този път с невиждан размах, който е непреодолим за ДаллБогг и всеки друг български застраховател - вече до 745,7 млн.лв. Това е почти трикратно увеличение на целево и "на тъмно" преизчислените технически резерви от 234,6 млн. лв. за само няколко месеца. Повторното увеличение вкарва ДаллБогг конспиративно в най-тежката процедура преди фалит. КФН действа абсолютно манипулативно, защото през втората половина на 2025г., ДаллБогг е със спряна трансгранична дейност, докато технически резерви се заделят, за да се обезпечат бъдещи претенции по новоиздадени полици. При увеличен брой полици може да се очаква увеличение на резервите, при трикратно намален брой полици следва да се очаква пропорционално намаление. Следователно, конспиративното увеличение е приблизително 6 пъти от 2024г към 2025г. Риторичен въпрос: защо бандата в КФН изисква увеличение на резервите, когато е забранила издаването на нови полици? Кой е поръчал това беззаконие и съсипване на най-големия застраховател?

Днес, освен че всичко друго е казано, ДаллБогг има общо около 400'000 активни полици в България и чужбина, за които са определени технически резерви от КФН в размер на 745,7 млн.лв., докато няколко месеца по-рано при активни 1'200'000 бр. полици, КФН е определила размер на брутните технически резерви от 254,6 млн.лв.!!! Използването на фалшиви данни, коригирани от застрахователя и манипулирани прогнози, уж от EIOPA, даже и привидно не позволяват легално и далновидно на КФН, с Реш. №237-03 от 09.04.2026 г., да спре всички продажби и цялостната дейност на ДаллБогг, включително в България! Но гьонсуратски и брутално, при злоупотреба с безконтролната власт, това е направено - единствено с цел предизвикване на принудителен фалит.

ДаллБогг е представил краткосрочен реалистичен план на КФН, който предвижда към 30.06.2026 г. застрахователят да има технически резерви 179,3 млн.лв., когато ще има очаквано само 250 000 бр. активни застрахователни полици. Какво ще бъде решението на КФН по представения план всички очакваме да видим и се надяваме, че регулаторът се е отказал от престъпната цел да фалира здравия, силно изтощен, но солиден ДаллБогг на всяка цена. Иначе, последиците ще са тежки за всички.

Засега, 79 мотоклуба, Институтът за пътна безопасност, Съюзът на международните превозвачи и Българската Асоциация на Сдруженията в Автомобилния Транспорт единодушно поискаха отстраняване на ръководството на КФН, което провали институцията.