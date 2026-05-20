Депутатите започнаха деня с нов колега и първо гласуване с биометрия

Месут Ердинч Рушид е най-новият депутат, след като днес положи клетва на парламентарната трибуна. Той влиза на мястото на станалия министър Илин Димитров, а във варненската листа на "Прогресивна България" бе на единадесето място.

Първото пленарно заседание за тази седмица започна и с информацията, че народните представители вече ще гласуват и с биометрични данни, които са активни с системата.

"Възраждане" поискаха изслушване на вътрешния министър Иван Демерджиев - заради зачестили нападения от чужди граждани в страната. Само 14 депутати обаче гласуваха "за". При прегласуване Костадин Костадинов изброи редица случаи от последния месец, свързани с атаки и насилие от украински граждани.