Стоичков надъха ЦСКА за първи трофей от 5 г.

Три дирекции на МВР накрак за задържане на заклет крадец с 23 присъди

Дима Максимова

При съвместни действия на полицейски служители от три областния дирекции на МВР е задържан криминално проявен варненец, извършил кражба от избено помещение във Велико Търново.

Работата по случая е започнала, след сигнал за кражба от избено помещение на 15 май тази година в старата столица. В помещението било проникнато след счупване на прозорец. Липсвали електрически инструменти, каски и други вещи.

От проведените действия по разследването, съвместно от служители на РУ – В. Търново, ОДМВР – В. Търново, ОДМВР – Варна и 2-ро РУ при СДВР е установено, че извършител на посегателството е 37-годишен от Варна, известен на полицията и осъждан. Мъжът е с 23 криминални и съдебни регистрации, основно за кражби. Той е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Привлечен е в качеството на обвиняем. С постановление на прокуратурата мярката му за задържане е удължена на 72 часа. Откраднатите вещи са установени и върнати на собственика.

