ДБ за промените в правилника на НС: Посланието е ясно - опозицията да не пречи на предварителния сценарий

Парламентът не е просто място, в което мнозинството само преброява гласовете си. Той е мястото, където властта трябва да бъде питана и да дава отговори. Ако тук няма реален дебат и контрол върху управляващите, демокрацията се изпразва от съдържание. Именно това е опасността, която виждаме днес. Управляващите предлагат промени в Правилника на НС, които ограничават правата на опозицията по начин, по които предишните мнозинства не си позволяваха да превърнат в официално правило.

Това каза шефката на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова в декларация, изчетена от трибуната в пленарната зала.

"Съкращават се сроковете за запознаване със законопроекти преди комисии и пленарни заседания. Там, където досега безобразията бяха поне скандал, сега се прави опит самият правилник да бъде пренаписан така, че вчерашното безобразие да стане правилник. Посланието е ясно - опозицията да не мисли, да не пита, да не организира позиция и да не пречи на предварително написания сценарий", заяви Йорданова.

"Засяга се и законодателната инициатива на опозицията - прави се твърде лесно законопроект, предложен от опозицията, въобще да не бъде разгледан, не защото е слаб, а защото управляващите не искат да водят публичен дебат по него. Но опозицията не е декор - тя представлява стотици хиляди граждани, които имат право гласът им да бъде чут. Когато се ограничават правата на опозицията, не се наказват депутати, наказват се гражданите зад тях", каза още тя.

Като "особено тревожна атака" шефката на ПГ на ДБ определи предложението на управляващите от ПБ да бъде ограничена възможността да се образуват временни комисии.

"Анкетните комисии не са политическа екстра, а инструмент на демократичната отчетност. Място, на което парламентът може да изисква документи, да изслушва длъжностни лица и да поставя въпроси за корупция, зависимости и институционален разпад. Предложението за създаване на временна комисия да са необходими 48 подписа, на практика лишава опозицията от възможността сама да поставя тежки теми на дневен ред. Ограничаването на комисиите и изслушванията в деня на опозицията (първата сряда на всеки месец - бел. ред.) също изпразва от съдържание един от малкото механизми за реален парламентарен контрол", заяви Йорданова.

"Същевременно се премахва ограничението за броя на отлагания на устни въпроси към министри. Това означава повече възможности за укриване, отлагане и бягство от отговорност. А министърът не идва в парламент от благоволение. Той идва, защото изпълнителната власт е отчетна на Народното събрание", категорична бе тя.

"Най-опасно е премахването на задължението институциите да представят документи на депутатите. Без достъп до информация няма контрол, без контрол няма отчетност, а без нея няма доверие. Откритостта не се постига с прессъобщения, а с въпроси, документи, комисии, изслушвания и право на опозицията да настоява за отговори. Когато настояваме за комисии по случаи като Мартин Божанов - Нотариуса, Петьо Петров - Еврото или "Осемте джуджета", настояваме парламента да изпълни основното си задължение - да проверява как институциите са допуснали подобни зависимости, защото обществото е знаело повече от държавата", каза Йорданова.

"Това не е технически спор за парламентарно време, това е спор за политическа воля. В предишни парламенти видяхме как по теми, свързани с влиянието на Делян Пеевски настъпваше мълчание. Днес виждаме опит то да бъде превърнато в правилник. Има опит анкетните комисии да се използват като политически димки, така е, но това не е аргумент този инструмент да бъде унищожен. Нито една демокрация не се лекува с мълчание. Завладяна държава не се освобождава чрез удобни процедурни ограничения, нито една корупционна мрежа не се разпада, когато парламентът гледа встрани. Временните комисии по тежки, корупционни теми не са прищявка. Те са минимален тест дали Народното събрание е способно да гледа право във фактите. Въпросът пред нас не е технически, а е въпрос какъв парламент искаме - в който мнозинството печели гласувания, но не отменя дебата, или парламент, в който правилника служи за ограничаване на опозицията, такъв, който контролира властта, или й осигурява покритие. Няма да приемем парламентаризмът да бъде изпразнен от съдържание, няма да приемем дебатът да бъде заменен с бързане, контролът - с формалност, а прозрачността с отказ и мълчание", коментира депутатката.

"Не бъркайте мнозинството с право на безконтролност. Властта в една демокрация никога не е собственост на управляващото мнозинство. Това не е вашият парламент, а опозицията не е тук, за да пречи. Тя е тук, за да задава неудобни въпроси, да защитава гражданите, да напомня, че демокрацията съществува само там, където има дебат, прозрачност и отчетност. Настояваме правилникът да не бъде превръщан в инструмент за ограничаване на опозицията, да бъдат запазени реалните гаранции за парламентарен контрол - изслушвания, временни комисии, достъп до документи и право на законодателна инициатива. Властта на управляващото мнозинство е временна. Парламентът е институция на демокрацията и е по-важен от удобството на всяко мнозинство", категорична бе Надежда Йорданова.

"Парламентът се съхранява с дебат, с опозицията, която има силен глас. И с власт, която е отчетна", допълни тя.