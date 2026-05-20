Откриха дрога в училищно общежитие във Велико Търново

На 19 май в хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка в училищно общежитие във Велико Търново. В стаите на две непълнолетни момчета са установени около 6 пакетчета, с тегло около 0,5 грама бяло кристалообразно вещество, което при полеви наркотест е реагирало на амфетамин, както и около 560 мл. синя течност, реагираща на синтетичен канабиноид. Започнати са досъдебни производства, съобщиха от ОДМВР- Велико Търново.

В хода на същата операция полицаите в Г. Оряховица са извършили проверка на 21-годишен местен жител. Намерени и иззети са около 2 грама наркотичен чай за пушене. При проверка с полеви наркотест веществото е реагирало на метаамфетамин. Установен е и младежът, от който е закупено забраненото вещество. Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по документиране на случая продължава.