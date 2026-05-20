Служители от родилното на "Весела" в Пловдив излязоха на протест, не искат да го затварят

Голяма част от екипа на родилното отделение на ул. "Весела" в Пловдив излезе на протест срещу желанието на общината да го затвори и да превърне сградата в хоспис. Те се притесняват, че може да останат без работа и настояват единственият общински родилен дом в града да остане отворен, предаде Нова.

"Непрекъснато се тръби от главния ни лекар, че ни затварят, акушерството най-вече, и ще ни пребазират като гинекологично отделение. Притесняваме се, че ще останем без работа, тъй като ние там нямаме толкова работа, основно ни е акушерството. Тоест след месец-два, когато генерираме малко приходи, ще останем отново без работа", обясни старшата акушерка Стоянка Минчева. Д-р Мария Калинова пък заяви, че работещите на "Весела" не са там заради парите, а защото искат да помагат на хора в затруднено финансово положение.

"Ние сме единственото заведение, което ги посреща с отворени обятия. Винаги сме имали над 300 раждания годишно, до момента тази година са около 50", каза тя. По думите ѝ всеки ден връщали родилки, защото имали такава заповед. "От петък сме върнали над 20 жени. Ние ги приемаме, те ги изтриват от програмата и трябва да ги върнем", каза д-р Мария Василева и обвини ръководството на болницата, че пречи на общинското здравеопазване.

Както "24 часа" вече писа, създаването на общински хоспис на мястото на родилното отделение на ул. "Весела" е част от оздравителната програма на МБАЛ "Свети Мина", подготвена от новия управител д-р Красимир Вальов. В момента там има 40 легла, като вероятно бройката ще остане същата. Предвижда се да има специална тарифа за социално слаби граждани.

Постоянното намаляване пациентите в родилното отделение носи ежемесечни загуби на болницата, като от януари досега се отчитат по 20 000 евро на месец само от фонд "Работна заплата" и осигуровки. Самата болница закъса финансово преди 10-ина години и многократно беше спасявана от Община Пловдив със заеми, но въпреки това финансовото ѝ положение остава лошо.

"Заради занижения финансов поток и липсата на пациенти, които постъпват там за раждания и други медицински интервенции, дейността е изключително ограничена. На месец родилките са не повече от 15", обясни шефката на дирекция "Здравеопазване" в Община Пловдив Лилия Недева.