Служители от родилното на "Весела" в Пловдив излязоха на протест, не искат да го затварят

На месец родилките там са не повече от 15, казват от общината и уверяват, че никой няма да остане без работа
Голяма част от екипа на родилното отделение на ул. "Весела" в Пловдив излезе на протест срещу желанието на общината да го затвори и да превърне сградата в хоспис. Те се притесняват, че може да останат без работа и настояват единственият общински родилен дом в града да остане отворен, предаде Нова.
"Непрекъснато се тръби от главния ни лекар, че ни затварят, акушерството най-вече, и ще ни пребазират като гинекологично отделение. Притесняваме се, че ще останем без работа, тъй като ние там нямаме толкова работа, основно ни е акушерството. Тоест след месец-два, когато генерираме малко приходи, ще останем отново без работа", обясни старшата акушерка Стоянка Минчева. Д-р Мария Калинова пък заяви, че работещите на "Весела" не са там заради парите, а защото искат да помагат на хора в затруднено финансово положение.
"Ние сме единственото заведение, което ги посреща с отворени обятия. Винаги сме имали над 300 раждания годишно, до момента тази година са около 50", каза тя. По думите ѝ всеки ден връщали родилки, защото имали такава заповед. "От петък сме върнали над 20 жени. Ние ги приемаме, те ги изтриват от програмата и трябва да ги върнем", каза д-р Мария Василева и обвини ръководството на болницата, че пречи на общинското здравеопазване.
Както "24 часа" вече писа, създаването на общински хоспис на мястото на родилното отделение на ул. "Весела" е част от оздравителната програма на МБАЛ "Свети Мина", подготвена от новия управител д-р Красимир Вальов. В момента там има 40 легла, като вероятно бройката ще остане същата. Предвижда се да има специална тарифа за социално слаби граждани.
Постоянното намаляване пациентите в родилното отделение носи ежемесечни загуби на болницата, като от януари досега се отчитат по 20 000 евро на месец само от фонд "Работна заплата" и осигуровки. Самата болница закъса финансово преди 10-ина години и многократно беше спасявана от Община Пловдив със заеми, но въпреки това финансовото ѝ положение остава лошо.
"Заради занижения финансов поток и липсата на пациенти, които постъпват там за раждания и други медицински интервенции, дейността е изключително ограничена. На месец родилките са не повече от 15", обясни шефката на дирекция "Здравеопазване" в Община Пловдив Лилия Недева.
По думите ѝ нито един от служителите в родилното няма да остане без работа след пребазирането. "Нито един от работещите няма да остане без работа. На всеки е предложено място в сградата на „Св. Мина" на улица „Иван Вазов". Част от персонала има предложение да остане в детското отделение, а друга част са помолени да излязат в платен годишен отпуск, тъй като имат натрупани отпуски от минали години", каза тя. Всичко щяло да стане плавно и без затваряне.