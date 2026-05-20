Румен Радев се чу с Тръмп за американските самолети и поиска отпадане на визите (Видео)

Американските военни самолети цистерни на софийското гражданско летище "Васил Левски" имат разрешение да останат до края на май. Това решение бе взето от правителството "Желязков" и е за до 15 самолети и до 500 души обслужващ персонал.

Очаквам американската страна да поиска удължаване на срока за пребиваване. В тази връзка вчера проведох телефонен разговор с министъра на войната Пийт Хегсет, а след това и с президента Доналд Тръмп. В разговора с американския президент поставих настойчиво въпроса за отпадане на визите за българските граждани и очаквам този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък, каза премиерът Румен Радев в началото на правителственото заседание.

Той припомни, че Министерски съвет започва административна реформа. А целите са две - повишаване на ефективността и свиване на разходите. Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да има предварителен преглед на структурите и функциите и анализ, каза още Радев. Те трябва да покажат къде се дублират функции, кои са остарели, кои могат да се закрият и най-важното кога, кои могат да се закрият.

Формира се Съвет за административна реформа. За него ще отговаря вицепремиерът Гълъб Донев.

Това е сливане на агенции и дирекции и припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции към дирекции на ресорни министерства и отпадане на излишни междинни звена. Съкращаване на незаети щатни бройки, каза още той. Пенсиониране без заместване и програми за доброволно напускане. Имаме ясни критерии за успех и те са намаляване на бюрократичната тежест за гражданите, каза още Радев.

Цел ще бъде и съкращаване на времето за административно обслужване, както и по-голяма прозрачност, отчетност и оптимизиране на публичните разходи.