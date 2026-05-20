След 33 г. на поста се пенсионира директорът на Земеделската гимназия в Сандански

Дългогодишният директор на Земеделската професионална гимназия "Кл. Тимирязев" в Сандански Емил Терзийски обяви, че се пенсионира. Той работи 41 г. в учебното заведение, от които 33 г. като директор.

"В последния си работен ден подадох заявление за прекратяване на трудовия ми договор от 24 май по собствено желание, само ден след като придобих право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Заради абитуриентите си взех три дни платен отпуск за да бъда с тях на 23 май и след тази дата , ще се отдам на грижи към семейството и личния си живот. Тръгвам си , без да се възползвам от двумесечното предизвестие, което ми се полага по Кодекса на труда. Защото винаги съм го казвал, правил в продължение на 33 години с моя персонал и заявявал публично, че когато човек навърши пенсионна възраст трябва веднага да се оттегля по един достоен начин. Няма незаменими хора, има млади, които чакат да започнат работа", написа емоционално в социалните мрежи Терзийски.

Допълва, че не иска друг да определя бъдещето му и да ми се връчва предизвестие - началник, който "да се чуди кога да ми го връчи и на кого да угоди". "На кмет ли , на депутати ли, или пък на някой друг. Единият да казва колко съм "велик" и да остана, а другия да казва тоя трябва да се махне, стига му толкова. Защото много са примерите, при които се постъпва точно по този начин", допълва вече бившият директор.

Оставя Земеделската професионална гимназия в ръцете на един чудесен колектив с прекрасни ученици. Той успя да изгради модерна и развиваща се среда за обучение и възпитание - сертифицирани учебен хотел и винарна, мандра, оранжерия, лаборатории, възстановителен СПА и фитнес център, STEM център , реновирано общежитие , голям авто парк.