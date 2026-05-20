Владимир Темелков поема младежкия ГЕРБ, напуска като зам.-кмет на Пловдив

Ресора му поема Пламен Панов, който отговаря за културата, археологията и туризма

Владимир Темелков от днес няма да изпълнява функциите на зам.-кмет на Община Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование", съобщиха от градската управа.

Причината за това е поемането на ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната, уточниха оттам.

Кметът Костадин Димитров и екипът му благодарят на Владимир Темелков за всеотдайния труд и ангажираността в работата му за развитието на града.

"Пожелаваме на г-н Темелков успех в новото предизвикателство и ползотворна работа в отговорната дейност, която поема. Вярваме, че със своята енергия и опит той ще продължи да работи със същата отдаденост", заяви градоначалникът.

Със заповед на Димитров ресорът на Темелков се поема от заместник-кмета по културата, археологията и туризмът Пламен Панов.