ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Липсата на критично мислене при децата ги излага н...

Времето София 17° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22883457 www.24chasa.bg

Владимир Темелков поема младежкия ГЕРБ, напуска като зам.-кмет на Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

1748
Владимир Темелков

Ресора му поема Пламен Панов, който отговаря за културата, археологията и туризма

Владимир Темелков от днес няма да изпълнява функциите на зам.-кмет на Община Пловдив с ресор "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование", съобщиха от градската управа.

Причината за това е поемането на ангажименти на национално ниво в ГЕРБ, свързани с Младежката академия на партията и координационна дейност в страната, уточниха оттам.

Кметът Костадин Димитров и екипът му благодарят на Владимир Темелков за всеотдайния труд и ангажираността в работата му за развитието на града. 

"Пожелаваме на г-н Темелков успех в новото предизвикателство и ползотворна работа в отговорната дейност, която поема. Вярваме, че със своята енергия и опит той ще продължи да работи със същата отдаденост", заяви градоначалникът.

Със заповед на Димитров ресорът на Темелков се поема от заместник-кмета по културата, археологията и туризмът Пламен Панов.

Владимир Темелков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание