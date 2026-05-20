Кметът на Бургас: Мисията продължава, каузата си заслужава. Бангаранга!

Кметът на Бургас Димитър Николов

Надпреварата за домакинството на "Евровизия" 2027 вече набира скорост, а Бургас влиза все по-уверено в битката за организацията на конкурса.

След впечатляващото представяне на Дара във Виена кметът на града Димитър Николов публично заяви амбицията Бургас да приеме следващото издание на „Евровизия".

В профилите си в социалните мрежи градоначалникът публикува кратко видео, в което отпива кафе от чаша с надпис „Eurovision Song Contest Burgas 2027" и отправя послание, което бързо привлече вниманието онлайн.

„Мисията продължава, каузата си заслужава. Бангаранга!", заяви Николов.

Той беше и първият градоначалник, изявил желание следващото издание на конкурса да бъде в града му. Преди няколко дни Николов подчерта пред "24 часа", че кандидатурата на Бургас не е просто имиджова заявка, а реална възможност.

„София е в правото си да домакинства на "Евровизия" догодина, но ако има конкурсно начало за организация, Бургас може да я поеме. Като инфраструктура и удобства не отстъпваме на столицата, в много отношения даже сме по-добри", заяви той.

По думите му "Арена Бургас" е сред най-сериозните предимства на морския град. Николов обясни, че залата е по-голяма от софийската арена и при правостоящи зрители може да побере до 15 хиляди души. Акцентира и върху удобните транспортни връзки, близостта на летището и голямата хотелска база в региона, включително в Несебър и Слънчев бряг.

Кметът припомни и опита на Бургас с мащабни международни събития – от фестивала Spirit of Burgas с концерт на Роби Уилямс пред десетки хиляди души до домакинството на стартов етап от Giro d'Italia.

Междувременно и София официално заяви готовност да приеме конкурса. Столичният кмет Васил Терзиев обяви, че градът е готов да посрещне „Евровизия" през 2027 година.

Освен София и Бургас желание да бъдат домакини изразиха Пловдив и Варна.

