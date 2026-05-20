Йордан Йовков се падна на матурата днес

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Интерпретативно съчинение по темата "Пътят към себе си" по "Песента на колелетата" на Йордан Йовков и есе "Авторитетите днес". Това се падна на задължителната матура по български език и литература днес.

Абитуриентите имат право да изберат по кой от двата текста да пишат. Изпитният вариант за матурата е генериран от 5 895 937 възможни комбинации.

За нормалното провеждане на изпита са ангажирани 13 800 квестори. Абитуриентите са разпределени в 783 училища и 4 320 изпитни зали. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация.

Максималният брой точки е 100 точки.