Дара ще стане „Почетен гражданин на Варна"

Дара на празненството по случай победата й на "Евровизия" Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

С пълно единодушие комисията по култура към Общински съвет - Варна подкрепи предложението варненската певица Дара да бъде удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна" за изключителния ѝ принос към българската музика и международния престиж на страната, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Основанията за това са изключителните ѝ заслуги за издигане равнището на българската популярна музика на европейско и световно ниво, за големия ѝ професионализъм, вокално майсторство и несломим творчески дух.

Дара, която е родом от Варна, се превърна в първия български изпълнител, спечелил престижния конкурс „Евровизия". Победата ѝ беше определена като историческа, след като певицата триумфира с рекорден резултат и убедителна преднина пред класирания на второ място представител на Израел. За първи път от 17 години насам вотът на журито и публиката съвпадна напълно, като и двете страни отредиха първото място на варненската изпълнителка.

Благодарение на победата на Дара България ще бъде домакин на конкурса през 2027 г. – възможност, която се определя като огромно признание за страната ни и шанс за значителни икономически, туристически и културни ползи, беше изтъкнато по време на заседанието, се казва още в съобщение към медиите.

