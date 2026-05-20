Липсата на критично мислене при децата ги излага н...

Иво Христов ще организира Евровизия в България

Цветелина Стефанова

Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за Евровизия, а вицепремиерът Гълъб Донев за административната реформа. Снимка: Николай Литов

Вицепремиерът Иво Христов ще отговаря за организацията на Евровизия у нас през 2027 г. Това стана ясно в началото на правителственото заседание в сряда. 

"Цялата седмица преминава под знака на грандиозния български успех на "Евровизия". Успехът на "Евровизия" надхвърля измеренията на музикалното изкуство и от нас зависи да се възползваме максимално от него. За нас няма време за емоции, защото подготовката е огромна. Изисква не само финансови ресурси, а и организация", заяви премиерът Румен Радев.

Дара на празненството по случай победата й на "Евровизия" Снимка: Георги Кюрпанов -Генк

Създава се междуведомствен организационен комитет под председателството на вицепремиера Иво Христов. Още тази седмица ще бъде поканена и Дара и БНТ за координация. Премиерът обаче не каза кой ще е домакин. София, Пловдив, Бургас и Варна го поискаха. 

Във вторник ресорният министър Евтим Милошев заяви по Нова телевизия, че София все пак остава фаворит да посрещне събитието. Появи се и статистика, че летище "Васил Левски" е най-голямото в България и може да посрещне най-много международни полети, което е едно от изискванията на формата. Хотелската база в столицата е с най-много места и зала "Арена 8888" все пак е най-подходящата за подобни концерти.

