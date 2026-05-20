"Възраждане": Промените в депутатския правилник противоречат на конституцията

"Възраждане" са категорични против предложенията за промени в правилника, уреждащ дейността на народните представители, а в кулоарите зам.- председателят на парламентарната им група Петър Петров отново настоя, че текстовете противоречат на конституцията и на "доста от нейните принципи".

"Една от сериозните промени е свързана с ограничаване на възможността да се отправят въпроси и питания, да се търси информация от министри по реда на чл. 139, както и да се изисква информация за публични задължения", каза Петров. Той видя нарушение на политическия плурализъм. Партията е недоволна и от намаленото време за изказвания, както и за изискването при свикване на временна комисия да се изискват 48 подписа, това принуждавало малки партии, с големи политически различия да търсят подкрепа от останалите - какъвто е случаят с ПП, ДБ и "Възраждане".

Бързането със законопроекти пък ограничава възможността за експертни становища, "Възраждане" са против и включването на извънредни точки от председателя на НС, без председателски съвет преди това.

На въпрос ще сезират ли Конституционния съд Петров попита как да го направят с 12 народни представители, все пак ще помислят дали да не потърсят подкрепа за това.