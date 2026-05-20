Терзиев: Премахваме незаконните чадъри в автокъща "Капитолия"

Днес започваме принудителното премахване на чадърите на автокъща "Капитолия" в Борисовата градина. Това е една дългогодишна битка на Столичната община с въпросния обект и желанието ни да върнем този терен в парка. След много разговори, писма и всякакви процедурни хватки, стигнахме до този момент вече да дойдем и фактически да започнем работа по премахването на чадърите. Това е много важна първа стъпка в отвоюването на този имот, който да бъде отново част от Борисовата градина. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, който проследи на място началото на работата по премахването на незаконните чадъри.

Както "24 часа" вече писа, заповедта за премахването им вече е влязла в сила и е потвърдена от съда. Заедно с Терзиев беше заместникът му по правните въпроси Стефан Дъров и доскорошният кмет на район "Средец" Трайчо Трайков, който е кандидат за поста на частичните местни избори на 14 юни.

Терзиев припомни, че за терена се водят съдебни дела. Едното е приключило в полза на общината, но по това на втора инстанция, което е от март месец 2024 г. все още се чака решение.

"На първа инстанция ние печелим делото като съсобственик на имота и с г-н Трайков се надяваме най-накрая този терен да бъде върнат на софиянци, а не да се ползва за частни цели", подчерта кметът.

Той изрази надежда, че собствениците на автокъщата доброволно ще преместят колите, които са вътре. Ако това не стане, те ще бъдат преместени принудително от общината, за да може незаконните чадъри и платнища да бъдат премахнати.

Терзиев уточни, че все още не се знае колко ще струва на общината премахването, но след това средствата ще се търсят обратно по съдебен ред.

"Това трябва да се свърши и Борисовата градина да бъде парк, да бъде на софиянци, а не място за всякакви бизнес начинания", заяви Терзиев.

Трайков уточни, че договорът за наем отдавна е изтекъл и такъв не се плаща от години.

"Оттогава започват опитите на общината да влезе във владение. Знаете, че преди 3-4 г. беше направен опит да се премахнат чадърите, но тогава заради прогнозата за градушка съдът спря предварителното изпълнение. Сега вече не говорим за предварително изпълнение. Въпреки, че пак е за градушка прогнозата, този път Столична община вярвам, че ще стигне докрай и чадърите ще се махнат", каза Трайков.

Терзиев отново подчерта, че това е много важна стъпка в целия процес по отвоюването на имота.

Относно изпълнителния лист, който изтича на 28 юни и е издаден в полза на общината, за да може да влезе във владение на имота, Терзиев коментира, че "първо трябва да изминем този път, да влезем в владение, да приключат съдебните саги и тогава вече можем да преминаваме към последващите проекти - тук да има подземен паркинг, а отгоре терена да е част от парка, както предвижда проекта за подробен устройствен план на парка и вече самите дейности".