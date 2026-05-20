Наблюдават реки и язовири заради прогнози за интензивни валежи в област Велико Търново

Областният управител на Велико Търново Марин Богомилов разпореди наблюдение на водоемите на територията на областта заради очаквани интензивни валежи в близките дни.

„Във връзка с метеорологичната прогноза за очаквани обилни количества валежи на места от 50-60 л/кв.м за денонощие, гръмотевични бури и градушки в периода 22-24 май, които ще доведат до влошаване на обстановката в област Велико Търново и покачване на водните нива в реките и язовирите, да се предприемат конкретни действия за недопускане на критични ситуаци", се казва в писмо до кметовете на общини в региона.

В него областният управител посочва конкретни мерки, които трябва да бъдат предприети. Те включват проверка на проводимостта на речните корита, дерета и отводнителни съоръжения. Да се уведомят операторите на язовири за осигуряването на ретензионен обем и засилен контрол върху облекчителните съоръжения на язовирните стени. Да се организира непрекъснато наблюдение на нивата на реките, язовирите и критичните водни обекти. При приближаване до критични нива и коти да се осигурят дежурства за наблюдение и своевременно да се изпраща информация за достигналите нива и коти.

В срок до 22 май кметовете на общините трябва да докладват за предприетите превантивни действия, посочват от областната управа.