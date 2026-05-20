Опрашването, пчелните продукти и ролята на сензор за състоянието на природата са най-важните функции на жужащите насекоми

На 20 май отбелязваме Световния ден на пчелите – жужащите инженери на природата. На този ден си припомняме, че опазването на пчелните семейства е от огромно значение за екологичното равновесие на планетата – те са неуморни опрашители, трудолюбиви производители на ценни продукти, а в същото време – незаменими сензори за състоянието и чистотата на природните ресурси. Темата е особено актуална в последното десетилетие, тъй като поради употребата на пестициди, климатичните промени и урбанизацията пчелните популации са застрашени от изчезване в много региони на света. A e научен факт, че пчелите са незаменими.

Работният график на пчелата – 200 цвята на ден и до 8 км

Пчелите са незаменими и това се вижда ясно от числата: от тях зависи опрашването на над 80% от растенията на Земята, в това число на 75% от земеделските култури. В един свят без пчели ще се наложи да забравим за една трета от храните, с които сме свикнали – като различни плодове, зеленчуци, ядки и билки. Те или ще изчезнат, или трудностите при тяхното отглеждане биха ги превърнали в лукс. Пчелата извършва опрашването по естествен начин – работливото насекомо е привлечено от сладкия нектар на растенията. То може да лети до 8 км на ден в търсене на храна, а обичайната му скорост е от 17 до 28 км/ч според товара. Невероятно, но факт – пчелата има 5 очи, две големи сложни (фасетни) и три по-малки прости или оцели в центъра на главата. Има общо четири крила и три чифта крака. Задният чифт е с твърди косми, за да съхранява прашец. Когато каца по растенията, по пипалата ѝ полепва част от прашеца на растението и тя го отнасяна следващия цвят. Така пчелата обикаля над 200 цвята дневно и опрашва растенията бързои ефективно.

Чиста природа? Доказано от пчелите

В района на Девин, където природата на Родопите съчетава чист въздух, богато био разнообразие и защитени водоизточници, пчелите имат още една специална роля. Неслучайно DEVIN Изворна е първата българска марка вода, която полага допълнителни усилия да следи качеството на околната средна около извора си. Прави го именно чрез пчелите, благодарение на иновативния метод на Bee Odiversity, европейска организация за екологичен био мониторинг. DEVIN Изворна има свои кошери, разположени в близост до извора си. Според този европейски метод пчелите от тези кошери функционират като естествени „сензори“, за да събират „данни“ за околната среда. Това позволява ранно откриване на потенциални замърсители и проследяване на биоразнообразието с висока степен на точност. Като признание за значимостта на тези усилия наскоро екологичната организация присъди трети от 2022-ра година насам златен медал на DEVIN Изворна за доказано високи резултати при опазването на дивата природа. Отличието произтича от годишния доклад на Bee Odiversity за 2025 г., който потвърждава чистата и стабилна еко система в района на девинския извор – без пестициди и тежки метали и с устойчиво развиващи се растителни видове. Но приносът на пчелите за света и природата около нас далеч не се изчерпва дотук.

Вкусът на здравето – с обич от пчелите

Известни със забележителна организация на живота в кошерите, пчелите не си губят времето – те произвеждат безценни продукти за храна и здраве. Спят от 5 до 8 часа в денонощието, а през деня използват положението на слънцето, за да се ориентират. Когато намерят добър източник на храна, медоносните насекоми танцуват, като се поклащат и така съобщават посоката и разстоянието до източника на храна на цялата си колония. И сладкият резултат от пчелните занимания не закъснява – медът. Може би има хора, които не го обичат, но със сигурност са малко. Един буркан мед се получава, след като се събере нектар от около 10 милиона цветя, а една пчелна колония произвежда около 20 – 30 кг мед годишно. Медът, както и друг пчелен продукт – прополисът, се отличава със своите полезни антибактериални свойства. Пчелното млечице с богатото си съдържание на витамини и минерали подкрепя имунната система. Цветният прашец влияе благоприятно при сезонни алергии, а пчелната отрова се прилага при лечение на артрит и други възпалителни процеси в организма.

Световният ден на пчелите е подходящ момент да си припомним, че здравето на хората и на природата са неразривно свързани. В пчелното семейство всяка пчела има своя роля и работи в синхрон с останалите. Вероятно именно там се крие и един от най-ценните уроци– че устойчивото бъдеще се гради със сътрудничество, постоянство и грижа към света, който споделяме. И докато пчелите продължават своя неуморен полет над цветята на Родопите, чрез тяхното жужене природата ни говори. Нужно е само да се научим да се вслушваме в нея.