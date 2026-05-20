С богата програма Русе ще чества Деня на светите братя Кирил и Методий

В навечерието на един от най-светлите български празници – 24 май, Община Русе подготвя поредица от събития, посветени на словото, знанието и духовността, съобщиха от пресцентъра на общината.

Празничната програма започва на 21 май /четвъртък/ от 18 часа в Голямата зала на Доходното здание, където ще се състои официалната церемония по връчване на наградите „Русе" и „Млад творец". Отличието се присъжда ежегодно на личностите и колективите с най-значимите постижения в сферите на културата, изкуството, науката и образованието в Русе за последната година. На церемонията ще бъдат обявени и наградени тазгодишните носители на престижното отличие.

На следващия ден /петък/ от 15:30 часа пред Доходното здание ще се проведе официалната церемония по връчване на почетни грамоти на ученици от русенските образователни институции, постигнали отлични резултати в обучението си през учебната година. При неблагоприятни метеорологични условия събитието ще се проведе във фоайето на Доходното здание.

Кулминацията на празничните прояви ще бъде на 24 май. Традиционното празнично шествие на учебните заведения в Русе ще започне в 10:30 часа и ще се проведе в два лъча.

Първият лъч ще тръгне от СУ „Христо Ботев" – Русе. Начело на шествието ще бъдат барабанчици от НУИ „Проф. Веселин Стоянов" – Русе, следвани от знаменните групи и училищните блокове на учебните заведения, разположени западно от пл. „Свобода". Участниците ще преминат по ул. „Александровска", покрай Доходното здание и ще се придвижат към сцената пред сградата на Община Русе, където ще заемат предварително определените за всяко училище места.

Вторият лъч ще тръгне от ПГДВА „Йосиф Вондрак", като в шествието ще се включат Общинският духов оркестър, знаменни групи и училищните блокове на учебните заведения, намиращи се източно от пл. „Свобода". Маршрутът ще премине по ул. „Александровска", покрай хотел „Дунав плаза" и ще приключи до сцената пред Община Русе.

Шествието ще завърши с обединяването на двата потока пред сградата на местната администрация.

От 11 часа ще започне празничен концерт, посветен на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

Празничната програма ще продължи от 12 часа във фоайето на Доходното здание с официална церемония по връчване на почетни грамоти на педагогически специалисти, пенсионирани през учебната 2025/2026 година. Събитието е израз на уважение и признателност към дългогодишния труд и принос на учителите към образованието и духовното развитие на поколения русенци.